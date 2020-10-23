İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu

İsmailağa cemaatinin 'Fıkıh Kurulu Âzâsı' Abdülhamid Türkeri, yoksullaşmanın artışına dikkat çekip 'komünizm' uyarısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 17:46
İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
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AKP'nin desteklediği İsmailağa cemaatinden dikkat çeken bir 'uyarı' geldi. Cemaatin 'Fıkıh Kurulu Âzâsı' Abdülhamid Türkeri, ülke ekonomisinin kötü gidişatına dikkat çekti.

Bir tarafta zenginlerin sınırsız israf ve şatafatta bulunduğunu diğer tarafta ise yoksulların aynı oranda yoksullaştığını belirten Türkeri, bu aranın da günden güne açıldığına işaret edip "İslâmın tesis ettiği adil düzel olmadan adalet ve eşitlikten bahsedilmez" dedi.

Türkeri, paylaşımının sonunda ise şu 'uyarı'yı yaptı:

"İslâmı yaşamazsak komünizm gibisini bize eşitlikçi diye yuttururlar"

Türkeri daha önce de 'rüşvet' ve 'torpil' düzeninden şikayet ettiği bir paylaşımda bulunmuştu.



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