İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay: Sanayicinin durumu hiç iç açıcı değil

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay; enflasyon, kur riskinin yarattığı finansman sorunu ve yükselen emtia fiyatları ile üretim maliyetlerini yönetememenin sanayicinin en büyük problemleri olduğunu söyledi. Bodur Okyay, “Evet, esnaf pandemi sürecinde çok etkilendi, birçok yer kapalıydı, buna diyeceğim yok, katılıyorum. Ama sanayicinin durumu da hiç iç açıcı değil ve işimiz zor” dedi.

STOKÇULUK DÖNÜYOR

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Zeynep Bodur Okyay, hammadde emtia fiyatlarının üç haneli arttığını, bunları ürün fiyatlarına yansıtamadıklarını, zaten zam yapsalar alım gücünden dolayı satamayacaklarını, bu nedenle sanayicinin büyük baskı altında olduğunu vurguladı.

Yüksek faizin, yatırımcının elini kolunu bağladığını, enflasyonla mücadelenin önemli olduğunu vurgulayan Bodur Okyay, “Tekrar 90’lı yıllardaki gibi üreticilerin ve dağıtıcıların enflasyona endeksli ticaret politikaları geliştirdiklerini görüyorum. Eski alışkanlıklar gündeme geliyor. O dönemlerde stokçuluk vardı. Bu iş yapma metotlarının izlerini görmeye başladım” dedi.

F35 YENİLENMEDİ

ABD Savunma Bakanlığı’na F35 savaş uçağı motorunun çeşitli parçalarını Kale Grubu üretiyor. Geçen ay Pentagon, Türkiye’yi F35 programından çıkardı. Osman Okyay, en son Mart 2020’de açılan siparişin yenilenmediğini, sene sonunda son teslimatın da yapılacağını anlatarak “Senelik 50 milyon dolarlık ciro buradan geliyordu. Böyle bir işimizi kaybetmiş oluyoruz” dedi.

Turbo jet motoru KTJ 3200’de seri üretime bu yıl başlayacaklarını anlatan Okyay, “Çok damdan düştük ama sonunda yaptık” diye konuştu.

YENİ SATIN ALMALAR YOLDA

Zeynep Bodur Okyay ve Osman Okyay, kuruluşunun 64. yılında Kale Grubu’nun hedefleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

- 16 şirket, 5 bini aşan çalışanıyla Kale Grubu, Avrupa’nın 5., dünyanın ise 15. büyük seramik karo üreticisi.

- Yurtdışında Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Ortadoğu’da yerel üretim tesisleri kurmak için fırsatlar değerlendiriliyor.

- Kale Grubu, 2020’de yüzde 30’un üzerinde büyüyerek yılı 4 milyar TL ciroyla kapadı. 2021’de yüzde 20 büyüme hedefliyor.