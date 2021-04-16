TMO ithal ayçiçek yağı satacak: "Üreticiyi, sanayiciyi batıracaksınız"

16 Nisan 2021 Cuma, 16:22

CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Dr. İlhami Özcan Aygun, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ithal ayçiçeği yağı satışı yapar hale getirilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Aygun TBMM Genel Kurulu’nda Torba Yasa Teklifi üzerine konuşurken,“Çiftçinin kara gün dostu olduğu” sloganını kullanan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin artık “İvan’ın kara gün dostu olduğunu” belirtip, “TMO, 5 litrelik tenekelerde 60 liradan 5 litrelik ithal ayçiçeği satışına başladı. Yani yerli değil ithal yağ satıyor. Esasında Türk üreticisinin TMO’ya olan güvenini satışa çıkardılar. Kendi üreticisine bu kadar düşman iktidar görmemiştik” dedi.

"TMO YERLİ DEĞİL, İTHAL AYÇİÇEK YAĞI SATIYOR"

“Sarı gelinimizi, Trakya'nın sarı gelinini yok ettiniz” diyen Aygun, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındığı gün çıkarılan kararname ile ayçiçek tohumundan yağına kadar tüm ürünlerde gümrük vergisinin sıfırlandığını anımsattı. Ayçiçek yağının ucuzlamadığını, 5 litrelik yağın 90-120 liraya çıktığını kaydeden Aygun, “TMO, şimdi -güya vatandaşı koruyacak ya- 5 litrelik tenekelerde 60 liradan ayçiçeği yağı satacağını duyurdu. Ama yerli değil ithal ayçiçeği yağı satıyor. Sattığınız şey nedir, biliyor musunuz? Türk çiftçisinin size olan güvenidir” diye tepki gösterdi.

Aygun, ayçiçekte yerli üreticinin uğradığı zarara işaret ederek “TMO artık Ahmet'in, Necmi'nin kara gün dostu değil; Ivan'ın, Ukrayna, Rusya çiftçisinin kara gün dostudur” diye konuştu.

“TRAKYA BİRLİK’İ BATIRACAKSINIZ!”

Rusya’nın artık tohum değil, işlenmiş ayçiçek ürünleri satma kararı aldığını anımsatan Aygun, Trakya Birlik’in zarara uğratıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Kapılarda, gümrük vergisini sıfıra çektikçe Rusya ve Ukrayna da gözünü dikmiş, bize daha pahalı ürün satmaya başladı. Marketlerde artık kendi yağlarımızı değil, Rusya ve Ukrayna'daki üreticilerin yağlarını göreceğiz. Hem de üreticimizi hem de yağ sanayicisini batıracaksınız. Ay'a gitmeyi planlıyorsunuz, ya yakında Ay'a değil, yaya kalacaksınız, bu millet sizi memlekette görmek istemeyeceği için herhâlde sizi Ay'a gönderecektir!”











