Üretimin arttığı dönemde sanayici alım yapmayacağını açıkladı

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Türkiye genelinde süt alımı yapan firmaların pandemi ve stokların dolu olmasını gerekçe göstererek üç günlük süt alımı yapmayacağını açıklaması, üreticileri zora soktu. Elinde kalan sütü ne yapacağını ve nasıl saklayacağını bilemeyen üretici, devlet desteği istedi. Sütü satamayan üretici dökmeye, damızlık hayvanları ise yasak olmasına rağmen kesmeye başladı.

Çiğ süt krizinden etkilenecek bölgelerden biri olan İzmir bölgesinde 20 bine yakın üretici var. Günlük ortalama üretilen süt miktarı ise 450 ton. Bölgedeki 104 kooperatifin temsilcisi İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, üç gün süt alımının yapılmamasının üreticiyi mağdur edeceğini belirtti.

ÜRETİM FAZLASI VAR

Bu durumun her yıl yaşandığını belirten Soyer, üretim fazlası sorununa bir an önce çözüm bulunması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Soyer, şunları söyledi:

“Tarım Bakanlığı bu dönemlerde piyasadan sütü alarak süttozu yapıyor. Piyasayı regüle ediyor. Ama bu sene farklı oldu. Fazlalığın üstünde pandemi geldi. Sanayici, üretici ve tüketici hepsi zorda. Sanayicinin aldığı ürünü rafa koyana kadar maliyeti yüksek. Tarım Bakanlığı’nın çare bulması gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka sanayiciye, üreticiye destek olması gerekiyor.”

Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Coşkun ise Memleketin her zaman günah keçisi çiftçi oldu. Bizim sahibimiz yok. Memleketin günahını da sevabını da bize taşıtıyorlar” diyerek mağdur olduklarını anlattı.

FIRSATÇILAR DEVREDE

Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçarslan da sanayicinin pandemiyi gerekçe göstererek üç gün süt alamayacağını açıkladığını belirterek “Bize ‘hayvana yem vermeyin, sütü depolayın’ diyorlar. Yemi keserseniz bir daha verim alamazsınız. Devlet sanayicinin kulağını çekmeli. Üretici yasak olmasına rağmen damızlık hayvanları kesiyor. Yaşadığımız sorun yetmiyor gibi, bir de üç günlük süt alım olmaması fırsatçıların işine yaradı. 2.8 lira olan sütü 1.8 liraya almak için teklif ediyorlar. Bakanlık çözüm bulmalı” dedi.

DEVLET DEVREYE GİRMELİ



İzmir Köy-Koop Birliği Müdürü Yasemin Güngör de süt alımı olmamasının büyük kriz yaratacağını belirterek yem fiyatlarına pandemi döneminde 8 defa zam yapıldığını belirtti ve şunları söyledi.

“Süt alımı olmazsa üretici batar. Devletin devreye girmesini ve elde kalacak olan sütleri alarak süttozu olarak değerlendirmesini istiyoruz. Eğer alım olmazsa, toplanan sütleri Küçük Menderes’e tanklarla dökeceğiz. Süt üretiminde bir tabir vardır, “cenaze bekler süt beklemez.” Acilen destek şart.”