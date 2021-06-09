İspanya Milli Takım'ında ikinci Covid-19 vakası
İspanya Milli Futbol Takımı, Sergio Busquets'in ardından Diego Llorente'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.
İspanya Milli Futbol Takımı, Sergio Busquets'in ardından Diego Llorente'nin de yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımda Covid-19 testi dün pozitif çıkan defans oyuncusu Llorente'nin takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.
Llorente'nin, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki diğer oyuncuların durumunun belirleneceği vurgulandı.
İspanya Milli Takımı'nda ilk olarak 6 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıkan takım kaptanı Sergio Busquets, kamptan ayrılmıştı.
Busquets'in ardından milli takım kafilesine hemen Covid-19 aşısı yapılması için Kültür ve Spor Bakanlığı ile İspanya Futbol Federasyonu girişimde bulunmuştu.
Ancak Sağlık Bakanlığındaki Covid-19 Kurulu, tek doz aşının sadece Johnson&Johnson'da olduğunu ve bu aşının genç yaştakilere yapılmasıyla ilgili şüphelerin olmasından dolayı futbolculara uygulanamayacağını açıklamıştı.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımda çıkan Covid-19 vakalarından dolayı Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga'yı kampa çağırdı.
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