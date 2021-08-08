İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Sabiha Gökçen paylaşımı

08 Ağustos 2021 Pazar, 17:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Dalaman'daki hava müdahale yönetim merkezini ziyaret etti. Yangın söndürme ekipleriyle görüşen Pakdemirli, Türkiye'ye Canadair CL-415 tipi uçaklarla desteğe gelen İspanyol pilotlara da teşekkür etti.

"DÜNYA'NIN İLK KADIN PİLOTUNA SAYGIYLA"

Öte yandan İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, “İspanya Türkiye’yle” hashtagli mesajında dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’in fotoğrafını paylaşarak “Milyonların önünü açan, dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygıyla!!! Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü” ifadelerini kullandı.

İspanya Büyükelçiliği, ilk mesajında ise Türkiye’deki yangınlara müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunun fotoğrafını paylaşarak “Cesur kadın pilot itfaiyecilerimize, mürettebatımıza ve personelimize saygıyla! Seninle gurur duyuyoruz!” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Avrupa Birliği, İspanya ve Türkiye bayrakları yer aldı.