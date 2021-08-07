Milas'ta orman yangını yeniden başladı
Milas Belediyesi, saat 18.47 itibari ile Milas'ın Fesleğen Mahallesi’ndeki yangının yeniden başladığını duyurdu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, "Yeniköy termik santraline yaklaşık 4 km mesafede devam ediyor" dedi.
Muğla’nın Milas ilçesinde yedi gündür devam eden yangınlar öğlen saatlerinde kontrol altına alınmıştı, ancak Milas Belediyesi saat 18.47 itibari ile Fesleğen Mahallesi’ndeki yangının yeniden başladığını duyurdu.
Milas Belediyesi Basın Birimi saat 11.00 itibariyle ilçede aktif yangın kalmadığını bildirmişti, ancak saat 18.47’de yangının yeniden başladığı açıklandı. Milas Belediyesi Basın Birimi açıklaması şöyle:
YANGININ SANTRALE UZAKLIĞI 4 KM
“18.47 saati itibariyle Fesleğen Mahallesi’nde yangın tekrar başladı. Söndürme çalışmaları belirtilen saate kadar havadan ve karadan devam etti. Antalya bölgesinde yangınların sona ermesiyle birlikte yangın söndürme güçleri Muğla’ya sevk edildi. Dereköy’de saat 15.20 civarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeniköy Termik Santrali’ne yangının uzaklığı hala 4 kilometre civarında. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında çıkan yangının santrale 850 metre kadar yaklaştığı yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır.”
MİLAS BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yangınlardaki son durumu paylaştı
Tokat, Twitter hesabından "19.52 itibariyle Yangın Fesleğen, Çiftlik ve Bağdamları üçgeninde, Yeniköy termik santraline yaklaşık 4 km mesafede devam ediyor. 4 helikopter ve çok sayıda kara unsuru bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme noktasında çok ciddi bir çalışma devam etmekte" bilgilendirmesini yaptı.
?? 19.52 itibariyle Yangın Fesleğen, Çiftlik ve Bağdamları üçgeninde, Yeniköy termik santraline yaklaşık 4 km mesafede devam ediyor. 4 helikopter ve çok sayıda kara unsuru bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme noktasında çok ciddi bir çalışma devam etmekte.— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 7, 2021
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