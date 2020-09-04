İsrail, Kosova’yı bağımsız ülke olarak tanıdı

İsrail, Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanıdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 19:44
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