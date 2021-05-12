Rusya'dan Filistin ve İsrail'e itidal çağrısı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin ve İsrail'e itidal çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, Filistin ve İsrail'e itidal çağrısında bulundu.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanarak bir çözüm bulmaya çalışması gerektiğini ifade etti.
Peskov, "Her iki tarafı da itidale çağırıyoruz. Sivil kayıpların artması ve ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanmasından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.
İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 3 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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