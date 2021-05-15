İsrail, uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladı
Son dakika gelişmesi... İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.
İsrail ordusu, Associated Press (AP) ile Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı bir binayı vurarak yerle bir etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı AP ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunduğu bildirilmişti.
Bir Reuters muhabiri, bina sahibinin yaklaşan İsrail füze saldırısı konusunda önceden uyarıldığını ve binanın boşaltıldığını söyledi. AP muhabiri ise Reuters'a yaptığı açıklamada binadakilerin güvende olduğunu bildirdi.
IDF SOSYAL MEDYADAN SALDIRIYI SAVUNDU
Saldırının ardından İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin (IDF) sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu. Sivillerin uyarıldığı ve tahliye için yeterince zaman tanındığı belirtilen açıklamada saldırı, Hamas'ın askeri istihbarat unsurlarını barındırdığını şeklinde savunuldu.
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