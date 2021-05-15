Ofisi vurulan AP'den ilk açıklama: "Dünya, Gazze'de olanlar hakkında artık daha az şey bilecek"

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:06

İsrail ordusu, uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu Gazze'deki 12 katlı bir binayı vurarak yerle bir etti.

Hedef alınan binada ofisi bulunan uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) Başkanı Gary Pruitt, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ordusunun, AP bürosu ve Gazze’deki diğer haber kuruluşlarını barındıran binayı hedef alarak yok etmesi karşısında şok ve dehşet içindeyiz. Büromuzun yerini ve gazetecilerin orada olduğunu uzun zamandır biliyorlardı. Binanın vurulacağına dair bir uyarı aldık.

İsrail hükümetinden bilgi istiyor ve daha fazla bilgi edinmek için ABD Dışişleri Bakanlığı ile de iletişim halinde olduğumuzu duyuruyoruz.

Bu inanılmaz derecede rahatsız edici bir gelişme. Korkunç bir can kaybından kıl payı kurtulduk. Binanın içinde bir düzine AP muhabiri ve serbest çalışan vardı ve çok şükür onları zamanında tahliye edebildik.

Bugün olanlardan dolayı dünya Gazze'de olup bitenler hakkında artık daha az şey bilecek."

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

AA binada, AP ve Al Jazeera gibi uluslararası medya bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığını belirtti.

İsrail ordusu saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hedef alınan binanın Hamas'ın askeri istihbarat unsurlarını barındırdığını öne sürdü. İsrail'in iddiası şu ana dek bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.