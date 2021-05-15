Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den İsrail’in vurduğu medya binası ile ilgili açıklama
ABD’de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" dedi.
Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.
Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.
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