İsrail'de dini Lag BaOmer bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda 'en az 38 kişi öldü'
İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşiminde, Lag BaOmer bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre yetkililer, 20'si ağır olmak üzere 50 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. İzdihamın, kutlamalar sırasında kullanılan bir platformun çökmesiyle yaşandığı belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan olayı "büyük bir felaket" olarak tanımlayarak, yaşamını yitirenler için dua ettiğini söyledi.
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