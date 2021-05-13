İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu

13 Mayıs 2021 Perşembe, 19:09

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha ölü olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki ölü sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İSRAİL, YARALILARA YARDIM EDEN SİVİLLERİ VURDU

İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze’nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi’ndeki Al Thalatiny Caddesi üzerinde İsrail tarafından daha önce vurulan bir noktada yaralılara yardım eden sivilleri insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırı anı anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile anbean kayıt altına alındı.

İSRAİL’DE 9 BİN YEDEK ASKERİN ORDUYA ÇAĞIRILMASI ONAYLANDI

İsrail-Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi. Yedek askerlerin, göreve çağrılması durumunda, Güney Komutanlığı, Merkez Komutanlığı ve Kuzey Komutanlığı’nda görev alması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail’in Gazze Şeridi’ne kara harekatını değerlendirdiği iddia edilerek, kara harekatı talebinin ordu tarafından talep edildiği ve güvenlik kabinesi tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail’in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, “Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda” dedi.



"AB'NİN İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNİ ÇÖZME KAPASİTESİ YOK"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanyol düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsünün Madrid'de organize ettiği foruma katıldı.

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Orta Doğu'da tekrar yükselen tansiyon ile ilgili sorulara cevap verdi.

Borrell, "Gerginliğin artmasına, çatışmalara ve sivillerin ölümüne bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ancak şu anda İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD. Avrupa uzun zamandır böyle bir kapasiteye sahip değil. AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok" dedi.

Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili AB'nin çaresizliğini gizlemeyen Borrell, "BM ve AB'nin resmi tutumu iki devletli çözüm ve bunda ısrarcı olmalarına rağmen, bu çözümün her geçen gün daha da zorlaştığının farkında olduklarını" ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Dünya, birkaç yıldır başka yöne baktı ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı unutmak istedi. Ancak sorun hala orada ve şu anda olan şey, hiçbir çıkış yolu görmeyen Filistin halkının çaresizliğinin tezahürüdür" şeklinde konuştu.

Borrell, AB'den Filistin'e olan mali ve insani yardımını devam ettirmesini isteyerek, bunun sorunun çözümü olmadığını bildiklerini ancak aksi halde durumun daha da kötü olacağını düşündüklerini söyledi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.