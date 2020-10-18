İsrailli ve ABD’li heyet normalleşme anlaşması için Bahreyn’e gidecek

18 Ekim 2020 Pazar, 10:30

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ile Bahreyn arasında iş birliği anlaşmalarını müzakere etmek ve normalleşme sürecini tamamlamak için Bahreyn'e gideceği duyuruldu.

Ülkelerin Kudüs ile Manama arasında resmi olarak diplomatik ilişkiler kuracak bir dizi ikili anlaşma imzalamaları bekleniyor.

Geçtiğimiz ay BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle ABD aracılığında barış anlaşmaları imzalayarak İsrail ile resmen uzlaşmıştı.

İSRAİL PARLEMENTOSU ONAYLAMIŞTI

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik “İbrahim Anlaşmaları” (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması oy çokluğuyla onaylanmıştı. Parlamento'daki 120 milletvekilinden 80'ini “evet”, İsrail'deki Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Blokundan 13'ü ise “hayır” oyu kullanmıştı.