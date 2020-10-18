İsrailli ve ABD’li heyet normalleşme anlaşması için Bahreyn’e gidecek
Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını tamamlamak için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’den oluşan yetkili bir Bahreyn’e gidecek.
İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ile Bahreyn arasında iş birliği anlaşmalarını müzakere etmek ve normalleşme sürecini tamamlamak için Bahreyn'e gideceği duyuruldu.
Ülkelerin Kudüs ile Manama arasında resmi olarak diplomatik ilişkiler kuracak bir dizi ikili anlaşma imzalamaları bekleniyor.
Geçtiğimiz ay BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle ABD aracılığında barış anlaşmaları imzalayarak İsrail ile resmen uzlaşmıştı.
İSRAİL PARLEMENTOSU ONAYLAMIŞTI
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik “İbrahim Anlaşmaları” (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.
İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması oy çokluğuyla onaylanmıştı. Parlamento'daki 120 milletvekilinden 80'ini “evet”, İsrail'deki Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Blokundan 13'ü ise “hayır” oyu kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Vakıf üniversiteleri için yeni gelişme
- Faili meçhulleri hatırlatan kare
- Bir doktor daha yaşamını yitirdi
- Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi
- Meteoroloji'den 9 ile kuvvetli yağış uyarısı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Mahsun Kırmızıgül'den İBB'ye teşekkür
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Vakıf üniversiteleri için yeni gelişme
- Faili meçhulleri hatırlatan kare
- Bir doktor daha yaşamını yitirdi
- Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi
- Meteoroloji'den 9 ile kuvvetli yağış uyarısı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Mahsun Kırmızıgül'den İBB'ye teşekkür