İstanbul Arnavutköy’de markete patlayıcı atıldı
İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir markete, el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iş yerinde yangın meydana geldi.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tepealtı Sokak üzerinde bulunan bir markete, kimliği belirsiz şahıslar tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sonucu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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