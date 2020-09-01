İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu'ndan 'Timtik posteri' açıklaması

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılmasıyla ilgili olarak ilk kez Cumhuriyet Tv’ye konuştu.

01 Eylül 2020 Salı, 19:36
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Durakoğlu, Cumhuriyet Tv muhabirine şu açıklamalarda bulundu; “Olay günü ben Ankara’daydım, burada bir anma düzenlenmiş. Poster asmak için izin istenmiş. Bu izin verilmemiş. Bu izinin verilmemesinden 20 dakika sonra beş kişi gelerek muhasebe müdürünün odasına girerek bu posteri asmışlar. Bizim baro olarak bu posterin asılmasına herhangi bir şekilde iznimiz söz konusu değil. Kaldı ki asılmasından bir süre sonra bizzat biz bu posteri indirdik. İçişleri Bakanlığı’nın ‘posteri İstanbul Barosu asmıştır, polisler indirmiştir’ açıklaması doğru değil.”


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