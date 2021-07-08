İstanbul Fırıncılar Odası şart koştu: İstanbul'da ekmeğe yüzde 20-25 zam kaçınılmaz
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), un fiyatlarına müdahale edilmemesi durumunda İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Son zamlarla elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 12 zam yapıldı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul’daki fırın ocaklarının yüzde 95’inin enerji kaynağının doğalgaz ya da elektrik olduğunu belirtti.
Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca imzalı habere göre; İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin, artan maliyetlerin fırıncıları oldukça zorladığını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) un fiyatlarına bir müdahale gelmezse İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
YÜZDE 25 ARTTI
Faturaların gelen zamlarla beraber arttığına dikkat çeken Erdoğan Çetin, 2 bin TL elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen bir esnafın yeni gelen zamlarla beraber faturaların 2 bin 300-2 bin 350 TL’e çıkacağını söyledi. Çetin son 45 gün içinde un fiyatlarının da yüzde 25 arttığını ifade etti.
"FİYATLARIN REVİZE EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"
Çetin, "Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Un fiyatlarındaki artışla birlikte maya fiyatlarındaki hızlı yükseliş de fırıncıların maliyetini artırıyor. 2017 yılında kilogram başına 30 liraya satılan maya 2021 yılına gelindiğinde kilogram başına 120 TL’ye oldu.
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