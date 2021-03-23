İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: Aman dikkat!
Koronavirüs vakalarının arttığı İstanbul'da bir uyarı da İl Sağlık Müdürü'nden geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbulluları "Aman dikkat" diyerek uyardı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.
Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.
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