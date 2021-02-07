Prof. Dr. Levent Akın: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Halk sağlığı uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın görüşlerine yer verdi.

İstanbul'da mutasyon virüslerin de etkisiyle riskin hızlandığını ifade eden Akın, "Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak...” dedi.

"İlk zirveden önce de uyarmıştı, dediği oldu ve bırakın enfeksiyon kapıp zor kurtulanları, yüzlerce insanın ölümü ile sonuçlandı" diyen Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Aynı uyarıyı bugün bir daha yapıyor:

“Mutasyon virüsler de girdi, riski daha hızlandırdı. Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak...”

Sözün sahibi, yıllardır koronavirüs ile uğraşan, Vuhan varyantı Türkiye’de görüldüğü günden beri de mücadelenin önünde yer alan halk sağlığı uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın...

Bilim Kurulu’nun kısıtlamaları belirleyen kurulunun da başında yer aldığı için virüsün ve mutasyona uğramış hallerinin yayılımını yakından takip etme olanağına da sahip bilim insanı...

Son bir haftadır ne zaman sohbet etsek ilk dikkat çektiği konu İstanbul’un durumu oldu...

Haksız da değil...

(...)

Yola çıkmadan önceki sohbetimizde Prof. Dr. Levent Akın’ın ne demek istediğini gözümle görünce daha iyi anladım...

Kulağımda, “İstanbul koptu gidiyor” cümlesi bir daha yankılandı...

Prof. Dr. Levent Akın’ın sözleri bununla da kalmadı.

Özellikle İngiltere’de ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ve Brezilya mutantlarına dikkat çekti.

“İşverenlere ısrarla mesai saatlerini değiştirin diyoruz ama dinlemiyorlar” hayıflanmasında bulunup devam etti:

“İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi.”