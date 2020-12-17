İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA
17 Aralık 2020 Perşembe, 07:04
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa'da idi. Adrese giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste yapılan aramaların ardından girilen dairedeki şüpheli gözaltına alındı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler