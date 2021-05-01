‘İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da yürürlükten kalkacak’ kararı yayımlandı, kadınlar karşı çıktı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararı ile 19 Mart’ta çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından yürürlük tarihinin 1 Temmuz’da sona ereceğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Kadın örgütleri ile CHP, HDP ve İYİ Parti’nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler, TBMM’de oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmenin hukuksuz olduğu gerekçesiyle Danıştay’a iptal davası açmıştı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Türkiye, 22 Mart’ta Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne sözleşmeden çekilme bildiriminde bulundu.

İstanbul Sözleşmesi’nin, sözleşmeden çekilmeyi düzenleyen 80. maddesinde “Taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zaman bu sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi, konuya ilişkin bildirimin genel sekretere ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir” hükmü yer alıyor.