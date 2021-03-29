İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Bilecik Belediyesi'ne troll saldırısı

29 Mart 2021 Pazartesi, 16:50

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösteren billboardlarının ardından sosyal medyada açılan “#ChpBilecikRezaleti” etiketinin troll saldırısı olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Bilecik Belediyesi, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen billboardları nedeniyle Twitter’da troll saldırısına uğradı. 26 Mart günü #ChpBilecikRezaleti hashtag’inin organize bir operasyonla TT (trend topic) yapıldığı ortaya çıktı. Sahte bot ve troll hesaplardan düzenlenen saldırının tek bir yerden yönetildiğine ilişkin şu bulgulara erişildi:

- 3-4 hesaptan botlar (insan taklidi yapan yazılımlar) aracılığıyla binlerce tweet atıldı.

- Tweetlerin yüzde 99’u yazılımların yönlendirdiği sahte hesaplardan yayınlandı.

- Tweetlerin yüzde 50’si sadece 5 bot hesaptan atıldı.

- Bot yazılımlar aynı tweeti binden fazla çoklu etiketle yayınladı.

- Bot hesaplardan birbiriyle ilgisiz yüzlerce tweet atıldı.

- Yüzlerce troll hesap, paragraflara bölünmüş aynı metinleri kopyalayıp yapıştırarak tweet gönderdi.

- Operasyonda sahte bahis ve sanal para hesapları da kullanıldı.







