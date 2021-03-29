İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Bilecik Belediyesi'ne troll saldırısı

“İstanbul Sözleşmesi kimlerden korur?” başlığı ile billboardlara reklam verdiği için hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ardından, sosyal medyada açılan “#ChpBilecikRezaleti” etiketinin troll saldırısı olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 16:50
İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Bilecik Belediyesi'ne troll saldırısı
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CHP’li Bilecik Belediyesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösteren billboardlarının ardından sosyal medyada açılan “#ChpBilecikRezaleti” etiketinin troll saldırısı olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Bilecik Belediyesi, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen billboardları nedeniyle Twitter’da troll saldırısına uğradı. 26 Mart günü #ChpBilecikRezaleti hashtag’inin organize bir operasyonla TT (trend topic) yapıldığı ortaya çıktı. Sahte bot ve troll hesaplardan düzenlenen saldırının tek bir yerden yönetildiğine ilişkin şu bulgulara erişildi:

- 3-4 hesaptan botlar (insan taklidi yapan yazılımlar) aracılığıyla binlerce tweet atıldı.

- Tweetlerin yüzde 99’u yazılımların yönlendirdiği sahte hesaplardan yayınlandı.

- Tweetlerin yüzde 50’si sadece 5 bot hesaptan atıldı.

- Bot yazılımlar aynı tweeti binden fazla çoklu etiketle yayınladı.

- Bot hesaplardan birbiriyle ilgisiz yüzlerce tweet atıldı.

- Yüzlerce troll hesap, paragraflara bölünmüş aynı metinleri kopyalayıp yapıştırarak tweet gönderdi.

- Operasyonda sahte bahis ve sanal para hesapları da kullanıldı.




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