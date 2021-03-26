İçişleri'nden, Bilecik Belediyesi'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dair paylaşımına suç duyurusu

26 Mart 2021 Cuma, 02:08

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kaydetti.