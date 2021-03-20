İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Faik Öztrak'tan Meclis Başkanı'na çağrı
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesi üzerine Türkiye Büyük Milet Meclisi Mustafa Şentop'u göreve çağırdı. Öztrak, " TBMM Başkanı bu yetki gaspına dur demeli" dedi
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildi.
Türkiye'şi şoke eden gelişme üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBBM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu.
Öztrak, "Erdoğan,10 yıl önce TBMM”de onaylanan “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” başlıklı sözleşmeyi tek imzayla feshetti. TBMM Başkanı bu yetki gaspına dur demeli, meclisin hukukuna sahip çıkmalıdır. Şahsım hükümeti kadına ve aileye şiddetin önlenmesinde tehdittir" ifadesini kullandı.
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