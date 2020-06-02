İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tükek'ten 'toplumsal bağışıklık' uyarısı

02 Haziran 2020 Salı, 11:00

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Tufan Tükek, Türkiye'nin toplumsal bağışıklık için çok geride olduğunu belirterek, dikkatli edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük" ifadelerine yer verdi.

Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük. Toplumsal bağışıklık için çok gerideyiz. Dikkatli olalım lütfen — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) June 2, 2020





İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Mayıs'ta antikor testlerinin yapılmaya başlandığı duyurulmuştu.