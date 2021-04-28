Vaka sayısını düşürmek için alınan tam kapanma çalışanı da esnafı da işvereni de zora soktu

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İktidar artan vakalar nedeniyle 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararı aldı ancak bu dönemde kapalı kalacak işyerleri ve çalışanlar için hiçbir yeni destek açıklamadı. Kapanmadan ekonomik olarak en çok etkilenecek olan ayakkabıcısından konfeksiyoncuya, kırtasiyeciden terziye kadar işyerleri kapanacak esnaf öncelikle nakdi destek bekliyor. Bağ-Kur ve SSK primlerinin devlet tarafından karşılanmasını, borçların ertelenmesini talep eden esnaf yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a 12 talebin yer aldığı bir dosya sundu. Bütün sektörlerde ise tam kapanmanın sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için kredi desteği talebi öne çıkıyor.

Salgın nedeniyle kapalı tutulan işyerleri için daha önceden uygulanan bazı destekler var. Genelge ile kapanan işyerleri için büyükşehirlerde 750 TL, diğer yerlerde ise 500 TL kira yardımı yapılıyor. Bunun için kira sözleşmesi olması ve banka üzerinden ödemelerin yapılması gerekiyor. Yine kapanan bazı işyerlerine bin lira da nakdi destek veriliyor. Yiyecek, içecek sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara nisan ve mayıs aylarında günlük 50 lira ödenecek. Bunların dışında esnaf ile bu işyerlerinde çalışanlara yönelik herhangi bir yeni paket açıklanmadı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlâr Konfederasyonu (TESK) 12 talebin yer aldığı dosyayı yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sundu. TESK, duruma göre taleplerini yeni bir mektup ile Cumhurbaşkanlığı’na da iletecek. Dosyada yer alan temel talepler şöyle:

“Esnaf ve sanatkârların gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması. Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devlet tarafından finanse edilmesi. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışanların SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması. Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimine gidilmesi. Esnaf ve sanatkârların borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi.”

BORÇLAR TL’YE ÇEVRİLSİN

Tam kapanma ile Alışveriş Merkezleri de (AVM) kapatılıyor. 17 Mayıs tarihine kadar kapalı kalacak olan AVM’lerin dövizle alınmış kredi borçları olduğunu söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Alkaş, “Bu dönemde ya kredilerimizin bir yıl faizsiz ertelenmesini ya da kiraların TL’ye döndüğü zamanki kurdan TL’ye çevrilmesini talep ediyoruz” dedi. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de restoranların paket servis ile kirasını karşılama şansı olmadığını, yapılandırılmış vergi borçları ve kredilerin 6 ay ertelenmesi gerektiğini belirtti.