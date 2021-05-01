İstanbul'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

AA
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 01:10
İstanbul'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak ve alternatifi olan yollar aktarıldı.

Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi." şeklinde duyuruldu.

Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.


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