İstanbul'da bir kadın polis tarafından yere yatırılarak darp edildi!

03 Haziran 2021 Perşembe, 23:11

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan kadının iki polis memuru tarafından darp edildiği iddia edildi. Üç polis memurunun da şiddeti izlediği öne sürüldü. Şiddetin görüntüleri, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İYİ PARTİLİ YENEROĞLU: İLGİLİ POLİSLER DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, yaşanan şiddetin videosunu Twitter'da paylaşarak, ilgili polislerle ilgili görevden alma çağrısı yaptı. Yeneroğlu, "Bir kadının sokak ortasında 2 polis tarafından darp edildiği ve diğer 3 polisin de seyrettiği bu saldırı korkunç bir vahşet. İlgili polisler derhal görevden alınarak en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BANA DARP RAPORU VERMEDİLER"

İHA'da yer alan habere göre; yaşanan olayı anlatan G.Y, şu açıklamaları yaptı:

“Site içerisinde bir bloktan başka bir bloğa giderken benim arkamdan polis içeri girdi direk benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun diyerek bana hakaretler savurdu. Ben de benimle bu üslup ile konuşamayacağını söyledim ve daha büyük hakaret etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Kimlik yanımda değil deyince de araçtan inip ‘yürü karakola gidiyoruz’ dedi. Ben de üstümde şort olduğunu bu şekilde gidemeyeceğimizi söyleyince bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Daha sonrasında beni Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Orada bana darp raporu vermediler sonradan karakola gittik bende Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gidip farklı bir darp raporu aldım”

İHA'da yer alan habere göre ayrıca, bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.