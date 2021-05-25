İstanbul'da boş ambulanslara çakar cezası!
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda emniyet şeridini kullanan çakarlı ve sirenli araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada para cezası kesti.
İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.
ÇAKAR DENETİMİ
Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.
AMBULANSLARA CEZA
Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.
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