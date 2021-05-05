Kılıçdaroğlu: 'Diledikleri gibi denetim yapsınlar...'

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:19





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi’ndeki CHP’li ilçe belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının Covid-19 pandemisi ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına dair bilgi alan Kılıçdaroğlu’na, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

Belediye başkanları, en önemli sorunlarının bütçeyle ilgili olduğunu söyledi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bizim şikâyet etmeye hakkımız yok. Önce Mudanya’yı tanıdık, hâkim olduk, borçlarımızı çıkardık ama alacaklarımızı çıkardık.

Bir liralık işi bir liraya yaptık, şu an 11, 12 tane hizmet anlamında ihaleler var. Mudanya olarak Bursa’daki AKP’li belediyelerin toplamından ve Bursa Büyükşehir’den çok daha fazla iş yapıyoruz” dedi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ise “İşyeri kapanan arkadaşları tek tek tespit ettik, çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ediyoruz. Çankart’ı getireceğiz, para yükleyerek, yerel esnaftan harcamak kaydıyla böyle bir uygulama getiriyoruz. Askıda fatura, askıda pazar gibi yardımlarda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Turistik yerlerdeki belediye başkanları pandemiden dolayı temizlik işlerinin iki üç vardiyaya çıktığını ve İller Bankası’ndan kredi karşılığında çöp arabası almak istediklerini ancak bakanlık onayından çıkmadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile toplantısında şunları söyledi:

“ASKIDA BAKKAL DEFTERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Çok zor koşullarda görev yaptığınızı biliyorum, üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor. En büyük arzumuz bulunduğunuz beldede kimsenin aç ve açıkta kalmaması bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz.

Askıda bakkal defteri çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli, insanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar fakat ödeyemiyorlar paralarını, gerçekten yoksul insan bunlar. Bunların masraflarını bir şekilde yardımseverlerden karşılayabilirseniz en azından bunlara ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız.

SİZİ VAR EDEN BÜROKRAT DEĞİL HALK

Sizi istedikleri kadar yok saysınlar sizi var eden zaten o bürokratlar değil, bulunduğunuz beldedeki halk. Halka güven verdiğiniz andan itibaren gerisinin hiçbir önemi yok.

Kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş, şu görmezmiş vs bunların hiçbir önemi yok. Esnaf görüyor mu, manav görüyor mu, vatandaş görüyor mu, beraber misiniz? Onlarla birlikte yürüyor musunuz onların sorunlarına çözüm üretiyor musunuz asıl önemli olan o.

DİLEDİKLERİ GİBİ DENETİM YAPSINLAR

İçişleri Bakanlığı denetimler yapıyor, denetimlerden çekinmeyin, boğazınızdan aşağı haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar, bir odayı ayırın, telefonlarını verin, her türlü ihtiyaçlarını karşılayın, diledikleri gibi denetimlerini yapsınlar.

VERECEĞİNİZ HİZMET CHP’NİN OYLARINI YÜKSELTECEKTİR

Üniversite öğrencilerine kirada oturan öğrencilere yardım yapmak gerekiyor. İller Bankası kesintisi büyük bir sorun, iflas edecek sizden para kesmediği sürece. İktidara gelmemizin en önemli ayağını sizler oluşturuyorsunuz. Vereceğiniz hizmet CHP’nin oylarını yükseltecektir ve önümüzdeki süreçte iktidara geldiğinde Türkiye’de pek çok sorun aşılacaktır.

MALİ SORUNLAR CHP'YE ÖZGÜ DEĞİL

Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP’li belediyelere özgü değil, AK Parti’li, MHP’li, İYİ Parti’li belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikâyet ediyorlar. Bizim tek özelliğimiz var, var olan kaynağı en verimli şekilde kullanmak. Bazen kendi belediyemizden de şikâyet ediyoruz.

Şişli Belediye’miz çok büyük borçlarla devraldı, kimden, bir CHP’li belediye başkanından, şimdi o borçları büyük ölçüde tasfiye etti, belli bir noktaya getirdi. Aynı şekilde Beşiktaş Belediye’mizde de benzer sorunlar vardı. Onlar da büyük ölçüde tasfiye ettiler sorunları çözmeye çalışıyorlar.”