İstanbul'da cumartesi günü hangi pazarlar kurulacak?
İstanbul'da cumartesi günü hangi ilçelerde pazar kurulacak? Konuyla ilgili olarak İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan açıklama geldi.
17 günlük tam kapanmada semt pazarları 8 ve 15 Mayıs günlerinde açık olacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan bilgilere göre Avrupa yakasında bulunan 5 ilçede tüm pazarlar noktaları kısıtlama tarihlerindeki Cumartesi günleri açık olacak. Anadolu yakasındaki durum ise bir kaç gün içerisinde belli olacak.
Pazarcı esnafının ve tüketicinin merak ettiği semt pazarları açılacak mı sorusu sıkça sorulmaya başlanmıştı. Pandemi nedeniyle 17 günlük tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre semt pazarlarının 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılmasına karar verildi.
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odasından edinilen bilgilere göre Avrupa yakasında belirlenen 5 ilçede semt pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Bu ilçeler Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, ve Sultangazi olarak belirlendi.
Bu ilçeler dışında kalanlarda sadece normal zamanda cumartesi günü kurulan pazarlara izin verilecek. Cumartesi dışındaki günlerde kurulan pazarlara izin verilmeyecek.
Pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan tezgahlar açık olacak.
Anadolu yakasında açılacak semt pazarları hakkında bilgiler ise önümüzdeki gün paylaşılacak.
İlgili Haberler
- Markete çocuklarıyla gidenlere ceza
- İçişleri Bakanlığı'ndan marketlerde sigara satışıyla ilgili açıklama
- İki ilde ek önlem: Marketlerde bazı ürünler satılmayacak
- Marketlere 'alkol yasağı' baskınları: Polis ve zabıta ekipleri ceza yazmaya başladı
- Nisan ayı üretici ve market fiyatları! Markete gelene kadar üçe katlanıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge
- Tam kapanma başladı: Marketler, fırınlar, bakkallar açık mı?
Video Haberler
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş
- Biber gazlı müdahale sonrası emekliye ayrılıyor
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler
- CHP'den İmamoğlu için başlatılan 'inceleme'ye tepki
- Programına katılmayı reddeden siyasiler kimler?