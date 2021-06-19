İstanbul'da deprem! Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetinin 4.2 merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. 15.07'de gerçekleşen deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.
"KUZEYE GİDEN KOLLARDA OLAN DEPREMLERDEN BİRİ"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Haber Global'de yaptığı açıklamada "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova-Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri" değerlendirmesi yaptı.
"ŞEHİR İÇİNDEN GEÇTİĞİ İÇİN ŞİDDETİNİN YÜKSEK HİSSETTİK"
"Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" açıklaması yaptı.
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