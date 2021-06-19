İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
İstanbul'da güçlü şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetinin 4.2 merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. Deprem anında yaşanan panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar