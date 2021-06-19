İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı

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İstanbul'da güçlü şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetinin 4.2 merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. Deprem anında yaşanan panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:20


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