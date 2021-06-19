Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Deprem Bilimci Prof. Ercan açıkladı
İstanbul'u etkileyen 4.2'lik deprem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması" diye konuştu.
Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetinin 4.2, merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. 15.07'de gerçekleşen deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.
İSTANBUL'DAKİ DEPREM ANLARI KAMERADA
Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, derpremle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"YEREL BİR GERGİNLİK BOŞALMASI"
İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak seleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız.
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