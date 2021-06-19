Son dakika... İstanbul'da deprem oldu

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:08

İstanbul'u etkileyen deprem meydana geldi... 15.07'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Deprem İstanbul'un tümünde etkili oldu.

Ayrıntılar geliyor...