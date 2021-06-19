Son dakika... İstanbul'da deprem oldu

Son dakika... İstanbul'da güçlü şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:08
Son dakika... İstanbul'da deprem oldu
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İstanbul'u etkileyen deprem meydana geldi...  15.07'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Deprem İstanbul'un tümünde etkili oldu.

Ayrıntılar geliyor...


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