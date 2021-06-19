Son dakika... İstanbul'da deprem oldu
Son dakika... İstanbul'da güçlü şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.
İstanbul'u etkileyen deprem meydana geldi... 15.07'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Deprem İstanbul'un tümünde etkili oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
- Yurttaşlar çileden çıktı! Tepki çeken görüntüler
- Dünya rekoru kırmak isterken canından oldu
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Sosyal medyaya damga vuran reklam!
- Tuğamiral Aydın Eken, yaşamına son verdi
- İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu