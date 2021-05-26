İstanbul'da ele geçirildi: Tam 6 bin 525 litre

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te sanayi sitesi içerisindeki bir işyerinde dikkat çekmemek adına dezenfektan üretimi görüntüsü verilerek sahte alkol imalatı yapıldığı ve imal edilen alkollerin gece saatlerinde araçlarla piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, dün söz konusu imalathaneye baskın düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 6 bin 525 litre etil/metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, damıtma kazanı, dalgıç pompa, 2 vantilatör ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sahte alkol ve üretimde kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.