İstanbul'da ele geçirildi: Tam 6 bin 525 litre
İstanbul'da dezenfektan üretimi görüntüsü altında sahte alkol imal eden bir iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda 6 bin 525 litre etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te sanayi sitesi içerisindeki bir işyerinde dikkat çekmemek adına dezenfektan üretimi görüntüsü verilerek sahte alkol imalatı yapıldığı ve imal edilen alkollerin gece saatlerinde araçlarla piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı.
Bunun üzerine harekete geçen polis, dün söz konusu imalathaneye baskın düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 6 bin 525 litre etil/metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, damıtma kazanı, dalgıç pompa, 2 vantilatör ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sahte alkol ve üretimde kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
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