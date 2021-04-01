İstanbul'da enflasyon rakamları açıklandı

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:20

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37 artış kaydetti.

Böylelikle yıllık artışta Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviye kaydedildi

Blomberg HT'de yer alan habere göre; Türk Lirası'nın yüzde 8'i aşan kayıp yaşadığı Mart ayında İstanbul'da enflasyon 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37. Böylelikle yıllık artış Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Perakende fiyatları yansıtan ve 2021 Şubat ayında yüzde 1,48 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2021 Mart ayında aylık bazda ise 1,13 oranında artış gösterdi.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 3,10 oranında arttı. Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde yıllık artış ise yüzde 17,67 olarak gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM HARCAMALARINDA

Mart ayında; Giyim Harcamalarında yüzde 4,14, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,44, Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Gıda Harcamalarında yüzde 1,08, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,28 aylık artış kaydedildi.

Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,31, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında ise yüzde 0,21 aylık azalış görüldü.

Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir.

TOPTAN FİYATLARDA KİMYEVİ MADDELER GRUBU ÖNE ÇIKTI

Mart 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 6,69, Madenler Grubunda yüzde 5,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,07, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,72, Yakacak ve Enerji Maddeleri

Grubunda yüzde 4,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,98, artış yaşandı. Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.