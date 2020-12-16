İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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