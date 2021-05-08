İstanbul'da IŞİD operasyonu: Kritik isimler gözaltında
İstanbul'da, dün IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ünün örgütün içerisinde etkin faaliyetlerde bulunduğu ve çok sayıda eylemlere öncülük eden kişiler olduğu belirtildi.
İstanbul’da dün IŞİD terör örgütüne yönelik 10 ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüpheliden 3’ünün örgütün içerisinde etkin faaliyetlerde bulunduğu ve çok sayıda eylemlere öncülük eden kişiler olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Muhammed Hair El-D.'nin Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki bölgelerin bazı noktalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ve sivillere yönelik bombalı saldırıların sorumlusu olduğu ve örgüt elemanlarına bomba eğitimi veren sözde teğmen konumunda olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Abdülcabbar B. Ebu. Ş.'nin ise IŞİD'in çatışmalarda yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği ve Suriye’nin belirli noktalarına sağlık malzemesi temin eden kişi olduğu bildirildi. Şüpheli Zekeriya K.'nın ise DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerini çatışma bölgelerinden sahte pasaportla yurtdışında güvenli bölgelere kaçmasını sağlayan ve pasaportlardan sorumu kişi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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