İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde yüzlerce kişi toplandı
Türkiye'nin birçok ilinde binlerce insan, İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. İstanbul’da da çok sayıda kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam edereken İstanbul’da, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde protestosu düzenlendi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelenlerin ‘Kahrolsun İsrail’ sloganlarıyla İsrail’e tepkilerini gösterdi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla sokağa çıkan insanlar, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti. Ankara'da da İsrail'in saldırılarına karşı TBMM önünde başlayan yürüyüş, İsrail Büyükelçiliği konutu önüne kadar devam etti.
İstanbul ve Ankara dışında İsrail'in saldırılarına karşı Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi ABD Konsolosluğu önünde toplandı.
Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi. Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.
Adana dışında ise Tokat, Niğde, Şırnak, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Tekirdağ, Yalova, Van ve çok daha fazla ilde çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için protesto düzenledi.
İsrail’in İstanbul Konsolosluğu önü:— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 10, 2021
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