İstanbul'da kaybolan sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor
İstanbul Silivri'de 112 Acil Servis ambulans şoförü Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.
Silivri'de, 112 Acil Servis ambulans şoförü Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.
DHA'da yer alan habere göre, İstanbul’da, Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adem Polat, 10 Nisan Cumartesi günü mesaisinin ardından öğle saatlerinde aracıyla yola çıktı. Yakınları, mesai bitiminden sonra kaybolan Polat'tan 3 gündür haber alamadı.
Haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailesi, Polat'ı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi çağrısında bulundu.
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