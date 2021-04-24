İstanbul'da kiralık evlerin en ucuz olduğu 5 ilçe belli oldu

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:50

Endeksa.com’un verilerine göre İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu olurken, en düşük kira değeri olanlar ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Çatalca oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy.

Endeksa verilerine göre, Sarıyer’de kiralık konutlar ortalama 116 metrekare, ortalama metrekare kira 29 TL, ortalama kira 3.473 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 39 yıl. Beşiktaş’ta kiralık konutlar ortalama 100 metrekare, ortalama metrekare kira 29 TL, ortalama kira 2.850 TL, geri dönüş süresi 41 yıl. Bakırköy’de kiralık konutlar ortalama 110 metrekare, ortalama metrekare kira 26 TL, ortalama kira 2.863 TL, geri dönüş süresi 36 yıl. Kadıköy’de kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 2.820TL, geri dönüş süresi 36 yıl. Beyoğlu’nda kiralık konutlar ortalama 85 metrekare, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 2.157 TL, geri dönüş süresi 20 yıl.

KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 5 İLÇE

Metrekare kira bedeli en düşük olan ilçeler incelendiğinde Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli’de kiralık konutların ortalama 100 metrekare, ortalama metrekare kiranın 10 TL olduğu görülüyor. Sancaktepe’de ortalama kira 1.038 TL, geri dönüş süresi 25 yıl, Silivri’de ortalama kira 1.000 TL, geri dönüş süresi 26 yıl, Sultanbeyli’de ortalama kira 969 TL, geri dönüş süresi 28 yıl.

Arnavutköy’de kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama metrekare kira 10 TL, ortalama kira 950 TL, geri dönüş süresi 25 yıl. Çatalca’da ise kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama metrekare kira 9 TL, ortalama kira 887 TL, geri dönüş süresi ise 31 yıl.

KONUT YATIRIMINDA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

İstanbul ilçeleri içinde konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy. Geri dönüş süresinin 56 yıla çıktığı Beykoz’da kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama metrekare kira 16 TL, ortalama kira 1.903 TL, geri dönüş süresi 56 yıl. Geri dönüş süresinin en düşük olduğu ilçeler ise 20 yıl ile Beyoğlu, Fatih, Güngören, Gaziosmanpaşa; 19 yıl ile Beylikdüzü ve 16 yıl ile Esenyurt oldu.