Son dakika... Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama

23 Nisan 2021 Cuma, 19:59

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız"

