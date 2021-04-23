Son dakika... Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 19:59
Son dakika... Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız"


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