Son dakika... Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız"
İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/dvP667bbmw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021
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