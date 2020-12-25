İstanbul'da kısıtlama öncesi toplu ulaşım yoğunluğu
Koronavirüs nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
İçişleri Bakanlı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü haftası bugün saat 21.00 itibarıyla başlıyor. İstanbul'da hafta içi uygulanan yasak öncesi oluşan trafik yoğunluğu, erken saatlerde başladı. Saat 16.00'dan itibaren hem trafikte, hem de toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Aksaray tramvay durağında ise sosyal mesafe hiçe sayıldı.
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