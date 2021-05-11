İstanbul'da köprüler maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

DHA
11 Mayıs 2021 Salı, 04:08
İstanbul'da köprüler maviye büründü
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Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Köprüler engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı. Bazı vatandaşlar mavi renkli köprüye karşı hatıra fotoğrafları çekildi.


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