İstanbul'da köprüler maviye büründü

11 Mayıs 2021 Salı, 04:08

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Köprüler engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı. Bazı vatandaşlar mavi renkli köprüye karşı hatıra fotoğrafları çekildi.