IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı LGBTİ derneğine saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti

Arkadaşından 500 TL’ye tüfek alıp İstanbul’a gitmeyi planladığını söyleyen İzzettin Ö., “Namaz kılmak için gittiğim mescidin üstünde yer alan çay ocağına gittim. Burada Haydar A. isimli şahısla karşılaştım ve kendisinde tüfek olup olmadığını sordum. Haydar da bana kendisinde bir tane silah olduğunu ve isterse bana satabileceğini söyledi. Sonrasında Haydar bana pompalı diye tabir edilen av tüfeği getirdi. Bunun karşılığında kendisine 500 TL para verdim. Silahı aldıktan sonra kendisine İstanbul’a gideceğini ve burada LGBT derneklerine saldırı yapacağımı söyledim” ifadesini kullandı.

Hazırlanan iddianamede, İzzettin Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.