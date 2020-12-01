İstanbul'da limanda iş cinayeti

01 Aralık 2020 Salı, 15:18

İş cinayeti, saat 13.30 sıralarında Yakuplu’da bulunan liman içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir şantiye alanında yapılan çalışma sırasında hafriyat kamyonu ile geri manevra sürücü arkasında duran Mustafa O.’yu fark etmedi. Mustafa O. hafriyat kamyonun altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.





SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Mustafa O.’nun cenazesinin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenildi.



