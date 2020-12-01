İstanbul'da limanda iş cinayeti
İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.
İş cinayeti, saat 13.30 sıralarında Yakuplu’da bulunan liman içerisinde meydana geldi.
İddiaya göre, bir şantiye alanında yapılan çalışma sırasında hafriyat kamyonu ile geri manevra sürücü arkasında duran Mustafa O.’yu fark etmedi. Mustafa O. hafriyat kamyonun altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Mustafa O.’nun cenazesinin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenildi.
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