İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

AA
16 Haziran 2021 Çarşamba, 07:39
İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.


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