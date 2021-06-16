İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbile'e tecavüz suçlaması
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Birileri 'sus' dedi, Kıbrıs'a gitti
- Dolar ateş aldı
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Mahkeme marina kararını verdi
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor
- İstismar edildiği ortaya çıktı, fail tutuklandı