Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:14

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de 4.2 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi.



İSTANBUL'DAKİ DEPREM ANLARI KAMERADA

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi gazeteci Candaş Tolga Işık'a değerlendirdi.

Şengör ile konuşmasını aktaran Işık, şu ifadeleri kullandı;

"Az önce Prof. Dr. Celal Şengör'le konuştum, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi."