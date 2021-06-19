Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin olarak," Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:14
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de 4.2 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. 

İSTANBUL'DAKİ DEPREM ANLARI KAMERADA

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana  gelen depremi gazeteci Candaş Tolga Işık'a değerlendirdi.

Şengör ile konuşmasını aktaran Işık, şu ifadeleri kullandı;

"Az önce Prof. Dr. Celal Şengör'le konuştum, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi."


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