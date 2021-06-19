Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin olarak," Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir" dedi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de 4.2 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi.
İSTANBUL'DAKİ DEPREM ANLARI KAMERADA
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi gazeteci Candaş Tolga Işık'a değerlendirdi.
Şengör ile konuşmasını aktaran Işık, şu ifadeleri kullandı;
"Az önce Prof. Dr. Celal Şengör'le konuştum, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi."
İlgili Haberler
- Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Deprem Bilimci Prof. Ercan açıkladı
- Depremin yaşattığı panik kamerada
- Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul depremi açıklaması
- İstanbul'da deprem! Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar
- Son dakika... İstanbul'da deprem: İmamoğlu ve Yerlikaya'dan açıklama
- Son dakika... İstanbul'da deprem oldu
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- İstanbul'da korkutan deprem
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Sosyal medyaya damga vuran reklam!
- İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu
- Para aldığı iddia edilmişti... Hakan'dan suç duyurusu
- Sedat Peker'in ne zaman video yayınlayacağı belli oldu
- Saldırıya uğrayan CHP'li başkan hastaneye kaldırıldı